[3.28 国際親善試合 日本 1-0 スコットランド グラスゴー]スコットランド戦の先発メンバーでは最多キャップの通算36試合目--。日本代表MF田中碧(リーズ)は経験の少ない選手が並んだ急造チームに落ち着きをもたらし、78分間のプレータイムで終盤の猛攻につながる流れを作った。1トップ2シャドーにA代表初先発のFW後藤啓介とMF佐野航大、昨年9月以来の復帰となったMF鈴木唯人が並ぶなど、W杯への生き残りを狙う選手たちが起用さ