「大下容子ワイド！スクランブル」などを担当するテレビ朝日・八木麻紗子アナウンサーが、２９日、土曜、日曜を担当していた「スーパーＪチャンネル」を卒業した。土曜は２年９カ月、日曜は５年半担当したという。自身のＳＮＳでは「たくさんの方に番組をご視聴いただき、感謝の気持ちでいっぱいです」と卒業を報告。「番組を担当することになった２０２０年は新型コロナウイルスが感染拡大し、先の見えない状況が続いていま