Official髭男dismが新曲「エルダーフラワー」をリリースし、同曲のミュージックビデオを公開した。本楽曲は綾瀬はるか主演の映画『人はなぜラブレターを書くのか』の主題歌を務め、溢れる想いを人に伝えていくことの素晴らしさを、手紙を書くように楽曲に乗せられればと、人を想う気持ちをエルダーフラワーになぞらえて制作された作品。MV監督は「日常」以来のタッグとなる今原電気氏が担当し、メンバーの静かで温かな演奏シーンや