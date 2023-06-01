テクノロジーの進化は、我々の「所有」のあり方を静かに、しかし劇的に変えつつある。かつて、精巧なデスクアクセサリーを手に入れるには、大手メーカーが莫大な投資をして金型を作り、万単位で量産するのを待つしかなかった。失敗する勇気のいるビジネスだ。 しかし昨今のTemuやAliExpressといったグローバルECプラットフォームを覗くと、様相は一変している。そこには、数年前には