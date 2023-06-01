前回に続いてまたもやCIO製品特集……CIOまつり？前回はCIO製のケーブル類をまとめてレビューした。 で、今回はCIO製USB充電器をまとめてレビューしてみたい。以前から気になっていたCIO製のUSB充電器を、2026年に入って3機種購入したのでソレらを。新たに買ったのは↓こんな製品だ。 最大67Wの高出力USB充電器「Polaris CUBE DESK（ポラリスキューブデスク）」。ACコンセント×3・USB-Type