【アデリアレトロ クリームソーダライト】 4月中旬 発売予定 価格：1回400円 アリス（台付きグラス） タカラトミーアーツは、ガチャ商品「アデリアレトロ クリームソーダライト」を4月中旬に発売する。価格は1回400円。 「アデリアレトロ」のグラスが、LEDで光るクリームソーダ型のミニチュアランプになって登場。アイスの