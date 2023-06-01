京都府警本部行方不明になっている京都府南丹市立園部小5年、安達結希さん（11）の黄色のランリュックが市内の山中で見つかったことが29日、府警への取材で分かった。府警が行方を捜索している。安達さんの親族が29日午前、山中で発見した。府警が確認し、本人の物だと分かったという。府警によると、安達さんは23日午前8時ごろ、小学校付近で家族の車から降りた。その後登校していないことが分かり、父親が110番した。