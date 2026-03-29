＜フォード選手権最終日◇29日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが開幕した。第1組が日本時間午前11時30分に1番からまっさらなコースへと飛び出していった。【写真】畑岡奈紗がホールインワンで高級車ゲット日本勢の先陣を切るのは、トータル2アンダー・72位タイの馬場咲希。日本時間午前11時40分にスタートし、1番パー4をプレーしている。日本勢最上位となるトータル16アン