29日夜、大崎町で住宅など2棟が全焼する火事がありました。 志布志警察署によりますと29日午後8時前、大崎町野方の住民から「納屋が燃えている」と消防に通報がありました。 火はおよそ３時間後に消し止められましたが、この火事で無職・山下隆男さん（80）の自宅敷地内にある牛舎として使われていた建物と、隣接する川崎留直さん（75）の木造平屋の住宅、あわせて2棟、231平方メートルが全焼しました。 出火当時、川崎さ