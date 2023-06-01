【モデルプレス＝2026/03/30】なにわ男子の大橋和也とtimeleszの寺西拓人が、4月8日発売の「anan」（マガジンハウス）スペシャルエディション表紙に登場。グループや舞台現場でのコミュニケーション術を明かす。【写真】timelesz新メン「濡れ髪がセクシー」テーマパーク降臨ショット◆大橋和也＆寺西拓人「anan」表紙登場4月25日からスタートする新劇場EX THEATER ARIAKEのこけら落とし公演であり、加藤シゲアキがクリエイティブプ
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