◆米大リーグブルージェイズ８ｘー７アスレチックス（２８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が本拠でのアスレチックス戦に、メジャーで初めて「４番・三塁」で出場し、１安打２出塁の活躍。今季メジャーに初挑戦した２人が、ＮＰＢで長らく務めた「４番」で結果を出してみせた。岡本がメジャーでの４番初安打を放った。出場２戦目で初めて４番で起用されると、初回２死一塁