アマ球界の注目選手をピックアップする「ドラフト報知」は、第９８回センバツ高校野球大会から花咲徳栄の黒川凌大投手（３年）を取り上げる。最速１４７キロの本格派右腕は、全国デビューとなった東洋大姫路との初戦を２失点で完投勝利。存在を強くアピールした。胸を張って大きく振りかぶり、「花咲徳栄」の胸文字に膝が付くほどに左足を高く上げる。近年少なくなったワインドアップモーションから投じる力強いストレートが、