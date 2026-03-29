２８日、菜の花畑を散策する人たち。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山3月29日】中国福建省武夷山市の呉斉村では、菜の花が見頃を迎え、多くの人が観賞に訪れている。２８日、菜の花畑で記念撮影する人。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２８日、菜の花畑と村落の脇を走る高速鉄道列車。（ドローンから、武夷山＝新華社配信／邱汝泉）