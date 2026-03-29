朝はあんなに笑顔だったのに…帰ったら別人って、かなり困惑しちゃいますよね。絵美さんが変わってしまったのは、大和の復職がきっかけだったようで…。いったい1年間で、ふたりの間に何があったのでしょうか？>>【まんが】依存する妻から逃げ出したい(ウーマンエキサイト編集部)