【夫を殺したはずなのに【フルカラー】【タテコミ】】 3月30日 先行配信開始 【拡大画像へ】 CLLENNは、縦スクロールマンガレーベルGIGATOONより原作・赤石真菜氏、作画・デジタル職人氏によるサスペンスマンガ「夫を殺したはずなのに【フルカラー】【タテコミ】」を、3月30日よりLINEマンガで先行配信する。 【あらすじ】 平凡な主婦・本庄莉乃は、完璧すぎる夫