【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なにわ男子の大橋和也とtimeleszの寺西拓人が、『anan』2491号のスペシャルエディションの表紙に登場。舞台『AmberS -アンバース-』でW主演を務める同志としての強い覚悟とふたりならではのあたたかな空気感を感じられるスペシャルグラビアが掲載される。 ■美しくドラマティックなふたりを閉じ込めた、特別仕様の表紙は必見！ 今の時代に沿った人間関係のあり方や対処法を紹介す