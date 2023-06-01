【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SEVENTEENが3月30日に、アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part2のED主題歌に起用されている「Tiny Light」のアニメMVを公開した。 ■『BEASTARS FINAL SEASON』Part2のED映像と同じく、アニメーション作家・hohobunにより制作 SEVENTEEN「Tiny Light」のアニメMVは、『BEASTARS FINAL SEASON』Part2のED映像と同じく、アニメーション作家・hohobunの映像で制作されている。