本日3月29日（日）に最終回を放送した、篠原涼子主演 日本テレビ系 日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。最終回、永遠の愛を誓った冬木こずえ（篠原涼子）と日下怜治（ジェシー）。しかし、二人の命がけの逃避行は思わぬ形で終わりを迎えた。怜治は、みずから佐伯雄介（藤木直人）に連絡。そして到着した佐伯たちに対し、脱獄は自分の意志でしたことであり、こずえはあくまで「人質」、つまり共犯関係