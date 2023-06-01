1976（昭和51）年3月30日、米アカデミー賞の外国語映画賞に黒沢明監督のソ連映画「デルス・ウザーラ」が選ばれ、知らせを受けた監督が都内で記者会見した。「ソ連側は何から何までやりたいように作らせてくれた。お返しができてうれしい」と述べる一方で「本当は日本映画として撮りたかった」と胸中を明かした。