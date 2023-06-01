ローマ・カトリック教会のエルサレム・ラテン典礼総大司教を務めるピッツァバッラ枢機卿＝昨年10月、エルサレム旧市街【ローマ共同】ローマ・カトリック教会のエルサレム・ラテン典礼総大司教を務めるピッツァバッラ枢機卿は29日、4月の復活祭に向けた儀式のためにエルサレムの聖墳墓教会に立ち入ろうとした際、イスラエル警察に阻止された。総大司教区は声明で「信教の自由の尊重という基本原則からの重大な逸脱だ」と抗議した