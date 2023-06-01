TRIPLANE 2004年にシングル「スピードスター」でデビューしたTRIPLANEが、通算14枚目となるオリジナルNEWアルバムを4月1日にリリースする。一昨年の20周年イヤーではベストアルバムを2枚リリースしての47都道府県ツアー、昨年はオリジナルアルバムのリリースと全国ツアーで突っ走ってきたTRIPLANE。デビュー22年目となる今年もオリジナルNEWアルバム『Huge Chamber』発売、アルバムを引っ提げた全国ツアーと10月の