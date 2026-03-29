２７日、栄安三月茶葉専業合作社の茶畑で、春茶を摘む農家の人たち。（重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶3月29日】中国重慶市栄昌区安富街道にある栄安三月茶葉専業合作社（協同組合）の茶畑では、気温の上昇に伴い、春茶の摘み取りが最盛期を迎えている。安富街道の茶葉栽培面積は約6500ムー（約430ヘクタール）。1ムー（約667平方メートル）当たりの生葉収穫量は年間約1500〜1600キロに上り、地元に400〜500人の雇用と収