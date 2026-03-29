◆米大リーグブルージェイズーアスレチックス（２９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２９日（日本時間３０日）、アスレチックス戦に「５番・三塁」でスタメン出場する。岡本はメジャーデビュー戦の２７日（同２８日）は「７番・三塁」でスタメン出場して、３打数２安打１四球をマーク。前日２８日（同２９日）は「４番・三塁」でスタメン起用されて、５打数１安打１四球