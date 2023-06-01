なにわ男子の大橋和也とtimeleszの寺西拓人が、4月8日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2491号スペシャルエディション（マガジンハウス刊）の表紙に登場する。新劇場で上演される舞台『AmberS -アンバース-』でW主演を務める同志としての強い覚悟と、2人ならではのあたたかな空気感を感じられるスペシャルグラビアとなる。【写真】かっこよすぎる！スーツ姿に笑顔が輝く大橋和也と寺西拓人4月25日からスタートする新劇場EX THE