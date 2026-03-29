ABEMAは、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎える。ABEMA10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』が生放送される。このたび、『30時間限界突破フェス』内の企画にて『「チャンスの時間」ノブの好感度を下げておこう30時間フェスver.』を放送することが決定した。【映像】仲川瑠夏&山本裕典を相手に千鳥ノブが好感度を下げまくる！特別番組『30時間限界突破