ボートレース蒲郡のＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」の優勝戦が２９日に行われた。２号艇の西山貴浩（３８＝福岡）は２コースから差して２着。４号艇・大上卓人が積極果敢に攻め込む展開ながら的確に立ち回り、インから先マイした峰竜太に届かなかったものの、２着を確保した。「スタートは完璧です。フルダッシュです。ちょっと湿気の分、重かったけどいい足をしていました。１Ｍも冷静でした。やることはやりました」