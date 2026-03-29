【新華社成都3月29日】中国四川省眉山市青神県はこのほど、約40日間続くホタル観賞のベストシーズンを迎えた。夜になると、天池村の小川に沿って数キロにわたりホタルが飛び交う。ホタルは生息環境に対する要求が極めて高い。同県では専門のホタル保護員58人が生息地54カ所を管理している。中岩村の中岩寺管理区では、科学研究員が人工的サポートと自然繁殖を組み合わせ、自然のホタル生息地を正確に再現した。県内にはこれ