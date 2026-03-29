春のメイクにぴったりな、ときめきカラーが登場♡キスミー フェルムの人気「ルージュアクト」から、やわらかな血色感を演出する数量限定カラーが発売されます。ミルキィな発色と軽やかな塗り心地で、唇に自然な華やかさをプラス。今の季節にぴったりな、やさしく女性らしい印象を叶える新作リップに注目です♪ 春らしさ満点の限定カラー 今回の限定色は、肌になじむやさしいトーンが