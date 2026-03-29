ＴＢＳ日曜劇場「リブート」が２９日、最終回を迎えた。考察班がマークしていたナゾの男に「結局この男は何者だったのか…」などとＳＮＳもザワついた。いつも合六のアジトでの食事会にいる謎のサングラス男・玉名幸則（青木伸輔）。ネット上では「サングラス男」「グラサン男」などと呼ばれ、誰かのリブートではないのか？、マー会長か？などと様々な臆測を呼んでいたが、最終回を見終えた視聴者からは「サングラス男は最後ま