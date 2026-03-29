「ABEMA」では、10周年を記念し、4月11日午後3時から12日午後10時にわたって、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび、『30時間限界突破フェス』内の企画にて『「チャンスの時間」ノブの好感度を下げておこう30時間フェスver.』を放送することを決定した。【写真】寝てねぇんじゃ！山本裕典にすごむノブ特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も