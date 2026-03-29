イランの国会議長は、アメリカが「水面下で地上侵攻を計画している」などと述べたうえで、徹底抗戦の姿勢を示しました。イランのガリバフ国会議長は29日声明を発表し、アメリカが「交渉に向けた言葉を送りながら、水面下では地上侵攻の計画を描いている」と非難しました。そのうえで、アメリカが地上侵攻に踏み切れば、「我々の戦士が彼らの命にとって脅威となる」などと徹底抗戦する姿勢を示しました。また、アメリカが戦闘終結に