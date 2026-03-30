福井県警本部福井市の自宅に母親の遺体を放置したとして、福井県警は29日、死体遺棄の疑いで、無職奥村宗広容疑者（44）を逮捕した。「よく覚えていないし、黙秘します」と話している。逮捕容疑は2月22日ごろ、福井市の自宅で、母親＝当時（73）＝の遺体を発見したのに届け出をせず放置し、立ち去った疑い。金沢市内で逮捕された。母親は寝たきりで、容疑者が介護していたとみられる。県警によると、近隣住民から母親や容疑