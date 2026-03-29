三重県で女性5人が死亡した「名張毒ぶどう酒事件」発生から65年が経ちました。裁判のやりなおし「再審」を求める集会が3月29日、名古屋で開かれました。1961年3月28日、三重県名張市の公民館でぶどう酒を飲んだ女性5人が死亡した名張毒ぶどう酒事件では、農薬を混ぜたと自白した奥西勝元死刑囚の死刑が確定し、その後に刑務所で死亡しています。弁護団は2026年1月、ぶどう酒の瓶に巻かれた「封かん紙」に関する新たな証拠な