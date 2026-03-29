28日の国際親善試合・アメリカ代表対ベルギー代表で両チームが新ユニフォームをお披露目した結果、視認性が悪い状態でプレーが行われる事態になった。アメリカのFWクリスティアン・プリシッチは「ありえないことだ」と苦言を呈している。この試合では、アメリカが白と赤の斜めストライプが印象的な新1stユニフォームを着用。対するベルギーは淡い青をベースに淡いピンクで円形の模様が入った新2ndユニフォームを着用した。いず