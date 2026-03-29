胃カメラ検査で見つかる代表的な疾患とは？メディカルドック監修医が、胃がんや食道がん、潰瘍、胃炎などの症状や、早期発見に向けた定期検査の重要性を詳しく解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「胃カメラ後の体調不良」はどうすべき？考えられる原因や対処法について医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：岡本 彩那（淀川キリスト教病院） 兵庫医科大学医