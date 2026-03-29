４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」の桜井和寿が２９日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）に出演。前週に引き続きＭＣの林修氏によるロングインタビューで大いに語った。この日の番組では、桜井と親交のあるアーティストとして「Ｂ’ｚ」の稲葉浩志がＶＴＲ出演。ミスチルの歌詞の魅力について「大切な人に言われたら幸せになるだろうなっていう言葉を紡ぎ出してくれる。それがすごいなっていつも思っ