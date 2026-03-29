２９日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ緊急１時間スペシャル」（日曜・午後１０時）に、歌手、和田アキ子（７５）が出演。結婚４５年となった夫からの手紙が披露され、言葉をつまらせながらも思いを語った。番組終盤、ＭＣの山崎育三郎が和田の夫からの手紙があると伝えると「え〜、マジですか？ちょっと待て、ドキドキしてる」と狼狽した和田。山崎が読む長文の手紙では、病気や交通事故にあった時のことなどを振り返