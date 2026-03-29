【新華社東京3月29日】東京・新宿で28日、平和と戦争反対を訴えるデモが行われた。神奈川新聞が伝えた。SNSに投稿された動画には、在日本中国大使館への自衛官侵入事件に対する謝罪を高市政権に求める様子が見られた。映像には「高市謝れ」「小泉謝れ」などと声を上げ、高市早苗首相と小泉進次郎防衛相に謝罪を求めるデモ参加者の姿が映っていた。報道によると、デモには約1400人が参加し、米国とイスラエルによるイラン攻撃
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