中国における非婚化の原因について解説する今回の連載。第1回では男女未婚率を紹介した。 25～29歳の男性人口は4460万人で、平均未婚率は約67%のため全国で約3000万人の男性が未婚。同様に3975万人いる同世代女性は平均未婚率が約47%のため、2000万人近くが未婚の状況となっている。 単純に考えれば1000万人の男性が余っているため、結婚市場は女性の圧倒的な優位となっているはず。しかし、実際はそうなっていない。 筆