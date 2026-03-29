総務省は、居住地以外で継続的に関わる自治体を登録する「ふるさと住民登録制度」の自治体向けガイドライン（指針）を公表した。地域内でボランティア活動などを行う人を増やすという制度の狙いを踏まえ、自治体を登録しただけで物品などを返礼品として贈ることを禁止した。同制度は、来年度中に開始する予定だ。利用者が専用アプリで、関係を深めたい自治体を登録すると、地域の情報が受け取れるようになる。４月からは、北海