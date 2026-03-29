ロイヤル・アントワープは28日、3月のクラブ月間最優秀選手賞（MVP）を発表。同クラブに所属する日本代表GK野澤大志ブランドンが同賞に輝いた。昨年夏にFC東京からロイヤル・アントワープに完全移籍加入した野澤は、加入直後こそバックアッパーに甘んじていたものの、シーズン開幕後にベルギー代表GKセンヌ・ラメンスがマンチェスター・ユナイテッドへ完全移籍すると、同選手の後釜として正守護神に定着。昨年10月4日に行われ