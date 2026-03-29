アップルパイ専門店グラニースミスから、春限定の特別なコラボスイーツが登場♡信州の老舗・飯島商店の「みすゞ飴」と「すももジャム」を使用した新作は、果実の魅力をたっぷり楽しめる贅沢な仕上がりです。甘さと酸味のバランスが絶妙で、春らしい爽やかさを感じられる味わいに♪今しか味わえない特別なアップルパイをぜひチェックしてみて。 すもも×りんごの贅沢パイ 『すももアップルパイ』は、サクサク