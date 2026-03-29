ヤクルトは２９日、球団公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「ただいまつば九郎復活！」と題し、３１日の活動復活を前に池山監督や山田内野手らが復活を歓迎するメッセージ動画などを公開した。約６分間の動画では、「笑顔もざわめきも少し足りなかった」「にぎやかなはずの場所がほんの少しだけ寂しかった」「球場の空気がどこか物足りなかった」「理由は、みんな気づいていた」「みんなこの瞬間を待っていた」などの