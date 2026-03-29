ＴＢＳ日曜劇場「リブート」が２９日、最終回を迎えた。妻殺しの罪を着せられ、警視庁の刑事・儀堂（鈴木亮平）にリブートしたパティシエ・早瀬陸を演じた松山ケンイチは、放送終了後、早速、Ｘの「なりすまし」を公表していたアカウント名を変更し、思いをつづるとともに、ＳＮＳ上で「誤解」「混乱」を招いたことを謝罪した。「帰ってきたシン・鈴木亮平」＠Ｋ＿Ｍａｔｓｕｙａｍａ２０２３のアカウントでは、【関係者の皆様