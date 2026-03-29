毎週日曜夜10時からは、「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。【動画】櫻坂46谷口愛季 極上カレーで“赤ちゃん”化！？「マリオテニス フィーバー」「ROBLOX」をプレイ！3月29日（日）は、ゲストに舘野忠臣（ネコニスズ）、中嶋優月、谷口愛季（共に櫻坂46）を迎えて「ROBLOX」をプレイ。さらに四天王（有吉、タカトシ、田中）が、「マリオテ