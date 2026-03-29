ボートレース蒲郡のＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」は２９日、１２Ｒで優勝戦が行われ、１号艇の峰竜太（４０＝佐賀）がインから逃げて１着。ＳＧは７回目、通算１０５回目の優勝をクラシック初Ｖで飾った。予選５走３勝３着２本と、安定感たっぷりの走りで予選トップ通過。好エンジンが揃った準優勝戦を落ち着いたレース運びで制し、優出を決めた。優勝戦の進入は枠なり３対３。インからコンマ１１のスタートを決め