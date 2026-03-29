メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太六冠が棋王戦最終局で増田康宏八段を下し、カド番からの逆転防衛を果たしました。 増田康宏八段が藤井聡太六冠に挑んだ今期の棋王戦・五番勝負。 互いに譲らず2勝2敗で迎えた最終第5局は、負ければ失冠という大一番でしたが、先手の藤井六冠が底力を見せつけ77手で増田八段を下し、4連覇を果たしました。 26日の王将戦に続き、カド番に追い込まれてからの逆転防衛に藤井六