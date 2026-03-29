馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はシーキングザダイヤが勝ち、チャーチルダウンズＣの前身でもある２００４年のアーリントンＣを取り上げる。母は名牝シーキングザパール。のちに“最強の善戦マン”と言われる超良血馬の重賞初制覇だった。驚くべき勝負根性で差し返した。シーキングザダイヤは直線でカリプソパンチにかわされかけたが、二枚腰を使ってもうひと伸び。半馬身差をつけてゴール