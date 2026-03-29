俳優・鈴木亮平（43）が主演を務めるTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）の最終話が、29日に20分拡大で放送された。衝撃の“サプライズリブート”、そしてさまざまな考察で注目を集めてきた謎の伏線回収。最後まで驚きの連続で幕を閉じた。放送終了直後からは早くもSNS上で“リブートロス”の声が続出。大きな反響を呼んだ。＜※以下、ネタバレ有＞同作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白