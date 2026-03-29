昨年12月末でフジテレビを退社した藤本万梨乃アナウンサーが29日の放送をもって同局系情報番組『Mr.サンデー』（毎週日曜後10：00）を卒業した。【写真】思い出の地を振り返り…退社を報告したフジ藤本万梨乃アナ番組の最後、MCの宮根誠司が「2年9ヶ月務めてくれました藤本アナウンサーが今日で卒業」と伝えると、藤本は「一週間の締めくくりの時間を皆さんと過ごすことができてすごく充実した2年9ヶ月でした」とコメント。